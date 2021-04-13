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【新股IPO】攜程9961傳公開發售超購16倍　據報每股定價268元　較美收市價折讓2%（第二版）

新股IPO 16:17 2021/04/13

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【新股IPO】攜程9961傳公開發售超購16倍　據報每股定價268元

內地最大網上旅遊服務平台攜程 （新上市編號：09961） 今日中午截止認購，有傳媒最新引述消息指，攜程公開發售獲超過逾16倍。另外，外電較早前報道攜程擬將香港上市的價格定於每股268元、即集資約84.8億元，較集資上限105.3億元少近20%。

以市傳的268元香港上市價計，較發行價上限333元低65元或19.5%。若按攜程（美︰TCOM）美股收市價35.2美元計算，香港上市價將折讓約2.1%。

攜程招股詳情

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由於市況不明朗因素較高，攜程的孖展反應未見十分熱烈。綜合券商數據，攜程最新錄得43.98億元孖展，相當於超購約4.96倍。

攜程公開招股由4月8日至4月13日中午，預計13日定價、19日掛牌。

【新股IPO】攜程9961招股銷情一般　孖展錄44億元、超購4.9倍　國際配售獲多倍認購（附短片）

【新股IPO】攜程9961招股每股上限333元　入場費約1.68萬元、國際配售獲超額認購（附短片）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

港股 攜程集團－S（09961） IPO
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