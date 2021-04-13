【開市9點半】阿里巴巴美股再高港3%　千億港元成交　最值錢的「借唄」「花唄」如何走向？

（1）阿里巴巴 （09988） 美股急升9.3%，盤後再升1%，最新報246.49美元，相當於港股239.53港元，較港收市價再高3.2%，成交138.87億美元，即約1080億港元。螞蟻集團昨遭到當局約談，提五大整改，市場繼續正面解讀，阿里系的監管陰霾或可掃除，不過，最值錢的「借唄」「花唄」，整改後應無之前咁值錢了。

即睇開市9點半：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【螞蟻集團整改】螞蟻集團再遭監管約談提五大整改、整體設金融控股公司 螞蟻：將認真落實

（2）專家認為阿里及騰訊可逐步分段吸納，作長線投資，看好航運和醫藥股。

林少陽：騰訊阿里估值吸引 經濟重啟有利航運股

（3）小米非執董劉芹3天減持了8.7億元，小米6日回購共27億元，多多少少抵銷了回購效應。

【小米股價】小米非執董劉芹上周連續3日減持 套現8.7億元

【小米回購】小米連續第6日回購 涉資4.99億元

（4）美國正視全球缺芯片之時，華為指缺芯的罪魁禍首是美國制裁，呼籲全球領導人發揮政治才能，恢復半導體全球產業鏈合作。

【全球缺芯】華為：美國制裁傷害非常大、芯片緊張主因是美國制裁 擬夥北汽廣汽建新品牌

白宮：芯片會議聽取業界意見 未擬有解決方案

（5）百度繼續在自動駕駛上有進展，在重慶獲得中國首個自動駕駛巴士示範運營許可，在內地的自動駕駛步伐較前。

【自動駕駛】百度Apollo獲全國首個自動駕駛巴士運營許可

（6）終於逐步放寬社區防疫限制，但每個範疇有不同的要求，各界需要留意。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【疫苗氣泡】林鄭提3步放寬堂食限制 餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、須強制用安心出行不可填紙

（7）匯立（Welab Bank）上調3個月港元定存年息0.1厘，新息率報0.8厘。工銀亞洲3厘、富邦1厘。

【港元定期存款】虛擬銀行港元3個月定存息加至0.8厘 打入高息榜3甲

（8）Telegram將要上市發股票拎錢，預期會受到市場高度關注，因為Telegram的收入若不靠大量廣告，則難搵大錢。

【新股IPO】據報Telegram擬於2年內上市 或選香港或美國上市

（9）疫情下很多人用Zoom，用家最憂慮是鏡頭被開啟。Zoom建議，所有用戶只接受熟悉的個人聯絡請求。

【Zoom漏洞】Zoom被揭遠端執行程式碼漏洞 開Zoom Chat可被黑客入侵

美股及港股ADR收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉