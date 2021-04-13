【美股收市】關注通脹+觀望放榜 道指回吐55點

投資者關注大型銀行高盛、摩通和富國銀行將於周三發布最新季績，拉開美股季度業績序幕；一些市場人士擔心美國總統拜登提出巨額基建計劃可能引發高通脹。美股3大指數昨晚受壓，道指和標指均自高位回落。

道指收報33745點，跌55點；標指收報4127點，跌少於1點；納指收報13850點，跌50點。

微軟宣布以160億美元收購醫療人工智能公司Nuance Communications，相當於每股收購價約56美元，較後者上周五收市價有溢價23%。Nuance股價大漲16%，收報52.85美元。

美國3月份消費物價指數(CPI)周二將公布，紐約聯儲銀行表示，美國人對未來幾年的通脹預期，達到自2014年3月以來最高水平。在3月消費者預期調查中指出，受訪民眾多預料未來1年通脹率為3.2%，未來3年的通脹率則是3.1%。兩項數據均較2月同類調查上升0.1個百分點。

美國財政部公布，3月財政赤字達到6600億美元，創下紀錄最高，主要由於華府期間向全民派錢。至今年3月底止6個月，美國預算赤字1.71萬億美元，創歷史上同期新高。隨着美國陸續落實紓困計劃，有關開支將持續高企。

另一方面，高盛策略師警告，拜登提出的加稅建議，料導致標指成份股明年盈利增長放慢 ; 如果稅率增至28%，標指盈利升幅將降至5%。

儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）周日表示，受惠新冠疫苗接種增加，以及強大的貨幣政策支持，美國經濟正處於轉折階段，預期未來數月經濟及職位創造將快速增長。但他警告，經濟下行風險仍然存在，主要風險是疫情再次反彈。

世衞組織(WHO)表示，全球上周新冠病毒確診人數增至超過440萬宗，按周上升9%，為連續第7周錄得增加。疫情大流行處於幾何級數增長，世衞突發衞生緊急項目負責人瑞安(Mike Ryan)稱，變種病毒傳播力更強，擴散十分快，各國須採取嚴厲抗疫措施，又批評部分國家即使面對確診上升，仍然放寬防疫管制。

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責任編輯：柯志宏