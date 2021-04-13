【汽車缺芯】英特爾CEO：冀美重奪全球三分一芯片產能　研自家工廠產芯片、緩解汽車芯片短缺（第二版）

▲ 英特爾CEO格爾辛格表示，希望在未來6至9個月內，開始在英特爾的工廠生產芯片。

白宮週一 （12 日） 舉行半導體虛擬會議，討論全球半導體短缺問題，包括台積電、英特爾和福特、通用汽車等19家企業高層受邀出席。美國總統拜登在峰會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

中芯國際 （0981） 今日造好，半日升3.2%，午收26元。

英特爾（Intel）行政總裁格爾辛格（Pat Gelsinger）表示，希望美國能奪回全球三分之一的芯片製造產能，高於目前的比重（約12%）。他會後接受路透訪問表示，公司正在與汽車芯片供應商接洽，希望在未來6至9個月內，開始在英特爾的工廠生產芯片，以緩解美國的芯片短缺問題。格爾辛格表示， 美國的芯片生產得到了支持，白宮將與國會合作獲得資金。

本次半導體峰會計劃討論拜登2.25萬億美元基礎建設計畫，該計畫將撥款500億美元強化美國半導體業，幫助業界興建工廠並投資研發。

台積電：有信心5奈米先進晶圓廠成功

另外，台積電董事長劉德音在會後就赴美投資設廠計劃回應指，國外直接投資能夠強化經濟競爭力，創造在地就業機會，提升個人收入，進一步拓寬經濟的發展，助力當地公司成長並支持創新。台積公司有信心，在亞利桑那州鳳凰城即將興建的5奈米先進晶圓廠計劃，也是美國史上最大的國外直接投資案之一，在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

台積電亞利桑那州新廠將採用5奈米製程技術，預計斥資約120億美元，規劃月產能2萬片，將於今年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

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編輯：李勝君