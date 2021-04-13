  • 28°C
香港時間 : 2021413日 (二) 13:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【汽車缺芯】英特爾CEO：冀美重奪全球三分一芯片產能　研自家工廠產芯片、緩解汽車芯片短缺（第二版）

股市 12:05 2021/04/13

分享：

英特爾CEO格爾辛格表示，希望在未來6至9個月內，開始在英特爾的工廠生產芯片。

白宮週一 （12 日） 舉行半導體虛擬會議，討論全球半導體短缺問題，包括台積電、英特爾和福特、通用汽車等19家企業高層受邀出席。美國總統拜登在峰會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

中芯國際 （0981） 今日造好，半日升3.2%，午收26元。

英特爾（Intel）行政總裁格爾辛格（Pat Gelsinger）表示，希望美國能奪回全球三分之一的芯片製造產能，高於目前的比重（約12%）。他會後接受路透訪問表示，公司正在與汽車芯片供應商接洽，希望在未來6至9個月內，開始在英特爾的工廠生產芯片，以緩解美國的芯片短缺問題。格爾辛格表示， 美國的芯片生產得到了支持，白宮將與國會合作獲得資金。

本次半導體峰會計劃討論拜登2.25萬億美元基礎建設計畫，該計畫將撥款500億美元強化美國半導體業，幫助業界興建工廠並投資研發。

台積電：有信心5奈米先進晶圓廠成功

另外，台積電董事長劉德音在會後就赴美投資設廠計劃回應指，國外直接投資能夠強化經濟競爭力，創造在地就業機會，提升個人收入，進一步拓寬經濟的發展，助力當地公司成長並支持創新。台積公司有信心，在亞利桑那州鳳凰城即將興建的5奈米先進晶圓廠計劃，也是美國史上最大的國外直接投資案之一，在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

台積電亞利桑那州新廠將採用5奈米製程技術，預計斥資約120億美元，規劃月產能2萬片，將於今年動工、2024 年量產，成為台積電在美國的第二個生產基地。

白宮：芯片會議聽取業界意見 未擬有解決方案

【芯片短缺】白宮周一主辦企業晶片峰會、台積電、三星等受邀　官媒批排除中國企業

編輯：李勝君

台積電（美：TSM） 英特爾（Intel，美：INTC） 美股 晶片 白宮 汽車 美國

上一篇文章

【港交所人事】港交所委任SWIFT主管區麗莎　出任交易後業務變革管理主管

下一篇文章

【友邦1299】友邦曾重上紅底股　高盛：來港易可令內地客來港買保險解凍邁一步
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）