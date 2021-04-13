【芯片大戰】Nvidia推首款自行研製CPU　殺入英特爾最賺錢領域

▲ 英偉達(NVDA.O)發布基於ARM架構的GRACE服務器芯片

美國晶片商英偉達（Nvidia，美：NVDA）表示將推出首款自行研製、基於Arm 的技術架構而設計的中央處理器（CPU），Nvidia CPU主要應用於伺服器，進一步殺入CPU龍頭製造商英特爾（Intel，美：INTC）最賺錢的業務領域。消息傳出，英偉達美股股價漲5.6%，英特爾則曾急挫4%，AMD跌5%。

這家全球最大繪圖芯片廠（GPU）生產商英偉達，也在爭取向日本軟銀收購Arm。該公司周一表示，瑞士國家超級計算中心和美國能源部洛斯阿拉莫斯國家實驗室，將是其首批用戶。

英特爾CEO：研自家工廠產芯片 緩解美缺芯問題，可見【下一頁】

英偉達表示，新開發的CPU名為Grace，以已故的電腦先驅Grace Hopper命名，能夠與英偉達的GPU緊密合作，更好地處理萬億參數的新計算問題。使用新芯片的系統將比當前使用英偉達GPU和英特爾CPU搭檔的系統快10倍。英偉達表示，新產品將於2023年初上市。

英偉達正在向數據中心推銷新CPU，包括亞馬遜的AWS和谷歌，稱它可以更有效地運行人工智能軟件，並提高大數據處理能力。

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編輯：李勝君