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【阿里巴巴9988】落實罰款後兩日累彈近一成 阿里獲看好掃除不明朗因素 一文看盡大行最新看法和目標價

股樓投資 13:04 2021/04/13

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阿里巴巴(09988)日前被國家市場監督管理總局開出高達182億元人民幣天價罰單，創下中國反壟斷罰金的最高紀錄，大幅超過上次高通在被內地反壟斷罰款的60億元人民幣。然而市場已把阿里被罰巨款，處境遠較被要求拆分公司營運為佳。因此即使人行再傳要求整改旗下螞蟻集團整改，阿里繼周一大升後，今日中午再235.8元升近2%， 兩日以來已累彈近一成。

大行對阿里被罰款後最新看法和目標價一覽 :

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多家大行發表報告認為，是次罰單落地，已消除市場對阿里的主要憂慮，市場將重新聚焦其基本面之下，有利其開展反彈之途。

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撰文 : 李尚毅

大行報告 阿里巴巴－SW（09988） 港股

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