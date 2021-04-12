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林少陽：騰訊阿里估值吸引　經濟重啟有利航運股

股市 23:05 2021/04/12

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截至上周五，恒生指數年初以來升5.3%，滬深三百指數更跌3.3%，跑輸標指同期升9.9%及納指升7.8%。以立投資董事總經理林少陽表示，港股受制內地收水，如去年起內房三條紅線政策，螞蟻集團煞停上市等，顯示內地希望壓抑消費信貸，包括房地產按揭和消費信貸，這些對於資本市場運作和流動性若干壓抑作用，又指恒指上半年重要高位已見，第二季整體氣氛料疲弱。

林少陽在《ET財智TALK》表示，科技龍頭如騰訊 （00700） 和阿里 （09988） 股價調整後，前者面對大股東減持，阿里則繳交中國歷史新高的反壟斷罰款，股價表現仍然不差，認為可逐步分段吸納作長線投資，「最低位好難摸得到，這些價位已差不多」。

以立中國基金五大持股，分別是騰訊、藥明生物 （02269） 、海豐國際 （01308） 、康龍化成 （03759） 、美的（深：000333）。他指，早前略為減持藥明生物，因往績市盈率曾達逾200倍，但及後公布業績表現較預期好，故趁股價回調，基金重新加倉。

料未來航運供應緊張　看好海豐國際

基金較超配航運和醫藥，他指經濟重啟，對航運業有很大支持，而去年即使經濟處水深火熱，全球貿易依然沒有中斷，因歐美封鎖反刺激遠程航運需求，歐美工廠停工，更需要沒受疫情打擊的中國進口。此外，碳排放愈趨嚴格，航運要達到碳排放要求需要換新船，並減慢航速，料未來兩三年航運供應緊張。

他說，相對看好基金較重倉的海豐國際，因其業務增長穩健，營運效率勝同業，如航運費下跌對其影響較細，且受惠碳排放壓力，及看好其未來5至10年會受惠網購趨勢。

相關文章：【業績│航運股】海豐國際去年多賺6成末期息增逾1倍至派60港仙

編輯：區嘉俊

海豐國際（01308） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 藥明生物（02269） 港股

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