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【騰訊700】騰訊印尼數據中心投入運作 年內全球中心擬增3至5成 料國際雲業務維持三位數增速

股樓投資 23:21 2021/04/12

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消息指，騰訊（00700）印尼首個數據中心在雅加達投入使用，未來幾個月，還會有第二個數據中心啟用。除此之外，騰訊還會在泰國、韓國設立數據中
心。按照騰訊說法，未來將向亞洲、中東、歐洲積極投資，設立更多數據中心。騰訊今日收報613.5元，跌1.1%。

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大約十年前騰訊進入雲市場，目前單是中國就有40多個數據中心。三年前騰訊雲開始向國際擴張，在海外，騰訊目前運營的數據中心約有19至20個。到目前為止，騰訊雲已經在全球27個地理區域運營著60個可用區，大部分位於內地和亞太區，包括新加坡、東京、孟買、首爾、莫斯科、多倫多、法蘭克福。今年初，騰訊又在韓國增加一個數據中心，上個月公司亦表示，年底之前會在中東巴林，興建一個數據中心。

騰訊雲國際資深副總裁楊寶樹表示，在印尼，騰訊服務需求上升，所以才會在當地設立數據中心，預期今年8月第二個印尼數據中心也有可能會投入使用。楊寶
樹強調，這是騰訊首次在一年內，於同一個國家啟用兩個數據中心。楊寶樹稱，很快就會在泰國啟用第二座數據中心，６月份日本的數據中心也會投入使用。他預期，今年騰訊雲在全球的數據中心數量，會增加三至五成。

【阿里巴巴】天價罰款反利好股價？ 阿里巴巴今日股價曾升近一成  詳情請看【下一頁

楊寶樹又指，2020年雲市場增長強勁。去年騰訊國際雲業務的增長速度達到三位數，今年仍能維持增速。

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撰文 : 李尚毅

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