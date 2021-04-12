新加坡公布已完成RCEP核准 成首個成功通過的東盟國家

新加坡近日宣布，已完成RCEP的核准，成為這個全球最大自由貿易協定中，第一個完成核准程序的東盟國家。

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新加坡貿易與工業部上周五(9日)宣布完成上述批准程序，即日已就批准書提交東盟秘書長；部長陳振聲指，迅速完成批准表明星洲和合作夥伴加強經貿聯繫方面堅定承諾，將惠及當地企業和人民。

RCEP談判於2012年由東盟10國發起，邀請澳洲、中國、印度，日本、南韓及新西蘭6個對話夥伴國加入；至去年11月15日簽署協定，而在新加坡之前，中國已完成RCEP的核准。

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責任編輯：潘曉豐