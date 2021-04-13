【新股IPO】嘀嗒出行上市申請已失效　傳捲土重來再遞表

內地網約車出行平台嘀嗒出行一直傳將於今年內上市，不過公司在去年10月遞交的上市申請，近日已經失效。有報道指，儘管嘀嗒出行上市未果，但公司將計劃重新向港交所提交申請；報道又指，港交所已向嘀嗒出行詢問很多有關公司在運營城市的牌照問題。嘀嗒出行在今年1月時曾表示，考慮會在香港上市，集資5億美元（約39億港元），惟最後不了了之。

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根據早前嘀嗒出行披露的資料可見，公司於2017至2019年的收益分別為4890萬元、1.18億元及5.8億元，年複合年增長率為244%。2020上半年經調整虧損為1.5億元，相對2019年同期321萬元。平台規模方面，截至2020年8月整體註冊用戶突破1.8億；註冊車主數突破1900萬，認證通過車主超過1000萬；累計註冊出租車司機數量超過190萬，累計認證通過出租車司機超80萬。

嘀嗒出行股東包括蔚來資本、IDG資本。

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記者：張以正