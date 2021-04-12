美國Pizza迷有福了 披薩連鎖店跟無人駕駛公司合作 推出無人駕駛披薩外賣服務

疫情引致披薩網上訂單增加，達美樂披薩（Domino's Pizza）和一間加州的無人駕駛初創公司Nuro合作，將在本週在休斯敦開啓無人駕駛披薩外賣服務。

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Nuro由兩名前Google工程師於2016年創立，從軟銀願景基金籌集了9.4億美元，最近從豐田汽車子公司Woven Planet的投資部門Woven Capital獲得一筆未公開股權的投資。

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Nuro合夥關係負責人Cosimo Leipold表示，這項送貨服務將從在休斯敦的達美樂披薩店開始，並擴展到「許多地方的許多客戶」。他向路透社表示：「大公司通常很難僱用足夠的司機來滿足他們的送貨需求。」

休斯頓是美國第四大城市，是美國道路交通事故死亡率最高的城市之一。 其補充，休斯頓的道路為他們的無人駕駛技術帶來挑戰性。

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Nuro去年獲得了美國監管部門的批准，可以啟動無人駕駛服務。

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責任編輯：梁翠麗