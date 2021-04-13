  • 25°C
香港時間 : 2021413日 (二) 09:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】西貢逸瓏園錄「逆市」成交 業主旺市中減價近百萬沽樓 慘蝕183萬離場

股樓投資 09:04 2021/04/13

分享：

過去一年疫情肆虐，但樓價未有明顯大跌，及至今年，樓市表現更「標青」，不少成交個案的業主就算願意減價，但十居其九都是止賺離場。最近疫情走勢緩和，但西貢區新晉豪宅屋苑卻出現蝕讓成交。

【轉工抉擇】新公司近家要輪休 VS 現公司來回兩小時固定放假 如何抉擇？　網民：公司近家已贏十條街，詳見【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

【樓市現象】租樓多年見樓市再升 怕錯失入市機會 買家豪擲半億購西半山豪宅，詳見【下一頁


世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢逸瓏園1座中層J室，單位實用面積1,003平方呎，間隔為3房(1套) 2廳連儲物室，望園景。業主原開價1,330萬元，累減92萬元，減幅6.9%，最終以1,238萬元沽出，實用面積呎價12,343元。


據了解，原業主於2016年5月購入上址，當時作價1,421萬元，持貨近5年至今轉售，賬面蝕183萬元或約13%。

【樓市現象】長情業主群起沽貨賺幅「和味」 沙田第一城單位當年用24.8萬買入 35年後升值22倍570萬沽，詳見【下一頁


樓齡只有約4年的逸瓏園，過去一年曾錄得不少業主蝕讓個案，屋苑3月份也錄得蝕讓成交，其中21座高層B室，實用面積約891方呎，單位由今年2月中下旬放盤，原叫價1,450萬元，經議價後大減150萬元或約10.3%，以1,300萬元沽出，折合實用面積呎價約14,590元。

【樓市現象】高價潮延至新界區二綫屋苑 粉嶺花都廣場頂層兩房「無樓睇」 換樓客598萬承接創新高，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

成交 樓價 疫情 豪宅 放盤 逸瓏園 西貢區

上一篇文章

【蘭襟集@iM網欄】教學調整計劃 設立一個CIRCLE TIME

下一篇文章

【網店物流小幫手@iM網欄】零售新常態 O2O線上線下銷售新趨勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手