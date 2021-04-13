【樓市現象】西貢逸瓏園錄「逆市」成交 業主旺市中減價近百萬沽樓 慘蝕183萬離場

過去一年疫情肆虐，但樓價未有明顯大跌，及至今年，樓市表現更「標青」，不少成交個案的業主就算願意減價，但十居其九都是止賺離場。最近疫情走勢緩和，但西貢區新晉豪宅屋苑卻出現蝕讓成交。

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世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，西貢逸瓏園1座中層J室，單位實用面積1,003平方呎，間隔為3房(1套) 2廳連儲物室，望園景。業主原開價1,330萬元，累減92萬元，減幅6.9%，最終以1,238萬元沽出，實用面積呎價12,343元。



據了解，原業主於2016年5月購入上址，當時作價1,421萬元，持貨近5年至今轉售，賬面蝕183萬元或約13%。

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樓齡只有約4年的逸瓏園，過去一年曾錄得不少業主蝕讓個案，屋苑3月份也錄得蝕讓成交，其中21座高層B室，實用面積約891方呎，單位由今年2月中下旬放盤，原叫價1,450萬元，經議價後大減150萬元或約10.3%，以1,300萬元沽出，折合實用面積呎價約14,590元。

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記者：陳詠妍