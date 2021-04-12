【新股IPO】據報Telegram擬於2年內上市 或選香港或美國上市

▲ 俄羅斯媒體報道，消息人士透露，社交通訊軟件Telegram擬於未來2年內上市，目前已開始籌備上市工作。

俄羅斯媒體報道，消息人士透露，社交通訊軟件Telegram擬於未來2年內上市，目前已開始籌備上市工作。該報道稱，Telegram上市估值可能達到300億至500億美元（約2332.8億至3888億港元）。

報道亦引述一名與Telegram上市的審計師關係密切的消息人士稱，Telegram已啟動IPO前審查，目前正在選定上市的地區和股票交易所，目前Telegram正在考慮在美國或香港上市。

有分析指，Telegram會考慮於香港上市，其中一個原因為Telegram在2018年發行虛擬代幣「Grams」後，去年被美國證監會SEC裁定違反聯邦證券法，要求Telegram向Grams投資者發還逾12億美元，並支付1850萬美元罰款。

Telegram在2013年成立，今年每月平均活躍用戶超越5億人，據指，Telegram目前有逾4成用戶位於亞洲地區。

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編輯﹕賴奕羚