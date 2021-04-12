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【串燒成交】靠樓換樓致富　近逾千萬換三房單位　破頂價購卓爾居

股樓投資 21:14 2021/04/12

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二手市場屢錄高價成交，中原地產屯門瓏門二期第二分行副分區營業經理鍾宏遠指，屯門卓爾居5座極高層C室，議價後以1063.8萬元成交，創屋苑標準分層單位歷史新高。

鍾宏遠指出，上址實用面積710平方呎，三房套房間隔，享河景，叫價1,100萬元。買家為同區客，與業主議價後獲減約36萬元，即約3.3%，以1063.8萬元承接，實用呎價14,983元，成交價創下卓爾居標準分層單位新高，此前同類呎價約贏於13,000元水平。

【延伸閱讀】【阿里巴巴】天價罰款反利好股價？ 阿里巴巴今日股價曾升近一成【下一頁

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據悉，買家原住於同區兩房單位，出售原單位後旋即購入上址作新居。原業主於2001年1月以269萬元買入單位，自住20年轉售，帳面獲利794.8萬元，期內升值近3倍。

資料顯示，卓爾居位於屯門石排頭徑1號，共37座，提供1,600伙單位，最早於1998年入伙，樓齡約23年。物業位於西鐵沿線，鄰近輕鐵站、巴士站及屯門碼頭，交通便利，亦設有會所及大型商場、停車場等設施。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 成交 中原地產 卓爾居

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