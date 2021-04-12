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【限聚令放寬】港府將推「來港易」吸內地客　零售商料能輕微刺激消費市道

商業 20:07 2021/04/12

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政府計劃進一步放寬入境限制，計劃「回港易」擴展至廣東以外地區；另5月中將推出香港居民以外，內地居民都可以採用「來港易」，毋須進行14天檢疫，屆時亦不會特別要求相關人士先接種新冠疫苗。本地零售商對措施表示歡迎。

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周生生大中華營運總經理劉克斌指，措施對零售商心理及實際上也有幫助。「回港易」擴展到其他地區將有助更多港人回港，增強本土消費。他理解現階段難以一下子全面開關，故認為在零售業低迷的情況下，「來港易」是步向經濟活動復甦的重要一步。他預期有關措施實施後，將可帶動生意增長，但實際增長幅度仍需因應「來港易」細節，例如會否限制每日來港人次等因素而定。

內地客回家仍需檢疫  吸引力減

得利龍百貨有限公司行政總裁林國雄認為，毋須14天檢疫將能吸引內地居民來港，不過，由於內地居民回到國內後仍需檢疫，故估計未能大規模吸引內地旅客，除非港府其他誘因，如為來港旅客提供津貼等。他估計，措施有助輕微刺激本港消費市道，直言「好過無」，但仍然較希望本港感染人數可清零，全面通關。

香港化妝品同業協會監事長何紹忠對措施表示歡迎，但坦言「回港易」與通關概念不同，即使推出「來港易」也難以一下子吸引大批內地旅客訪港，估計對刺激本港消費市道作用不算太大。但隨著本港酒吧及餐廳等處所陸續有限度解封或放寬，他預期經濟活動將更頻煩，並期望飲宴活動能復甦，繼而帶動化妝品銷情，料業界最快仍需２至３個月才可見更大幅度增長。

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記者：蘇穎琪

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