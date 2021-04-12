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【樓市現象】租樓多年見樓市再升 怕錯失入市機會 買家豪擲半億購西半山豪宅

股樓投資 19:59 2021/04/12

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過去數月，股市持續波動，樓市卻平穩向上，隨著最近疫情放緩，投資者入市及由租轉買的個案明顯增加，一名租樓多年的人士，見樓市持續升溫，日前決定斥資5,000萬元購入西半山蔚然。

【樓市現象】長情業主群起沽貨賺幅「和味」 沙田第一城單位當年用24.8萬買入 35年後升值22倍570萬沽，詳見【下一頁


中原高級分區經理陳志強表示，分行促成蔚然低層B室成交，實用面積1,589平方呎，間隔為4房雙套，望樓景。業主以5,000萬元將單位易手，折合平均實用呎價31,466元。

【樓市現象】二手公屋成交「量額」齊升1倍 邊7個屋村最受歡迎?，詳見【下一頁

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陳志強指，買家租樓多年，見疫苗接種計畫順利，眼見樓市踏入升軌，怕再次錯失入市機會，加上鍾情樓齡較新物業，即馬上入市。

原業主於2012年以3863萬元買入單位，持貨9年，帳面獲利1,137萬元，單位升值29%。

蔚然是由太古地產發展的單幢式分層豪宅，位於港島西半山西摩道2A號，於2012年9月入伙。項目提供126個分層住宅，單位實用面積介乎1,261至2,869平方呎。蔚然間隔涵蓋三至五房，當中以3房戶為主打，佔供應量超過6成。交通方面，於西摩道、堅道沿線有多條巴士及小巴路線，來往中環、銅鑼灣、北角及香港仔等多處地方。住戶亦可利用半山扶手電梯前往中上環乘搭港鐵。

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蔚然貴為豪宅，每戶的樓價由4000萬元以上起跳，據中原地產的網站，現時蔚然最平的放盤為低層C室，實用面積1,301平方呎，放盤叫價4,300萬元。

 

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記者：陳詠妍

成交 樓價 放盤 豪宅 疫情 太古 西半山 蔚然

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