路勁地產在港頭炮項目　山水盈現樓洋房登場　2,155平方呎大宅有相睇！

路勁地產首個在港項目、位於元朗錦田北的山水盈，今日加推價單，並同時開放洋房現樓予傳媒參觀。據價單顯示，新推單位涉及22伙，實用面積約980至1,006平方呎，全是三房一套連工作間及洗手間戶型，以最高折扣計，折實價由1,161.9萬元起，至最貴1,38.09萬元，折實呎價則約11,856元至13,727元。發展商另外以招標形式推出20伙洋房及部分連天台特色戶。

最新開放的單位為洋房5號現樓連裝修示範屋，為三房三套房連家庭廳加工人房連洗手間設計，實用面積2,155平方呎，連1,109平方呎前後偌大雙花園，以及230平方呎天台。

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路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫說，山水盈已屆現樓，年初至今續錄成交，其中兩房及開放式單位早已全數沽清，至今累售271個單位，佔全盤單位總數超過八成，當中包括洋房及特色單位，套現近34億元。

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