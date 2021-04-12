  • 25°C
香港時間 : 2021412日 (一) 20:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

路勁地產在港頭炮項目　山水盈現樓洋房登場　2,155平方呎大宅有相睇！

股樓投資 20:16 2021/04/12

分享：

路勁地產首個在港項目、位於元朗錦田北的山水盈，今日加推價單，並同時開放洋房現樓予傳媒參觀。據價單顯示，新推單位涉及22伙，實用面積約980至1,006平方呎，全是三房一套連工作間及洗手間戶型，以最高折扣計，折實價由1,161.9萬元起，至最貴1,38.09萬元，折實呎價則約11,856元至13,727元。發展商另外以招標形式推出20伙洋房及部分連天台特色戶。

最新開放的單位為洋房5號現樓連裝修示範屋，為三房三套房連家庭廳加工人房連洗手間設計，實用面積2,155平方呎，連1,109平方呎前後偌大雙花園，以及230平方呎天台。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫說，山水盈已屆現樓，年初至今續錄成交，其中兩房及開放式單位早已全數沽清，至今累售271個單位，佔全盤單位總數超過八成，當中包括洋房及特色單位，套現近34億元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【租樓理財】對單位一見鍾情　租客靠一招打動業主　終以95折租到單位
2021/04/09
【租樓理財】對單位一見鍾情　租客靠一招打動業主　終以95折租到單位
【CCL】二手樓價指數創36周新高　未通關樓價就破頂？
2021/04/09
【CCL】二手樓價指數創36周新高　未通關樓價就破頂？
鍾情屋苑配套　買家講價成功　以意頭筍價購藍灣半島
2021/04/09
鍾情屋苑配套　買家講價成功　以意頭筍價購藍灣半島
3組買家搶1個單位　Yoho Town業主反價獲追入市　僅兩周中層價格貴過高層
今日
3組買家搶1個單位　Yoho Town業主反價獲追入市　僅兩周中層價格貴過高層
私人屋苑 路勁 山水盈

上一篇文章

美國Pizza迷有福了 披薩連鎖店跟無人駕駛公司合作 推出無人駕駛披薩外賣服務

下一篇文章

【樓市現象】 破頂成交再現　愉景新城兩房逼近800萬　就快連九成按揭都借不到
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手