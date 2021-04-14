  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (三) 11:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂視網十年造假數及欺詐發新股　賈躍亭樂視網各罰2.4億人幣、賈終身禁入證券市場

股市 11:09 2021/04/14

分享：

樂視網十年造假數及欺詐發新股　賈躍亭樂視網各罰2.4億人幣

中國證監會昨晚（13日）公布，因一系列財務造假行為，決定對樂視網信息技術（北京）股份實際控制人、時任樂視網董事長賈躍亭採取終身證券市場禁入措施；時任樂視網財務總監楊麗杰同樣被罰終身禁入證券市場。樂視網（退市）（300104）周一（12日）發公告指，遭北京證監局合計罰款2.4億元（人民幣，下同），賈躍亭亦被罰款2.41億元，因公司2007年至2016年連續十年財務造假，以及欺詐發行行為。賈躍亭上周將Faraday Future與SPAC完成合併後，以股票代碼FFIE向美國證監會提交S4上市文件，預計上市交易流程在5月內完成。

北京證監局指出，（一）樂視網07至16年連續十年財務造假，致使2010年報送和披露的IPO申報材料、2010年至2016年年報存在虛假記載的行為，未依法披露關聯交易、對外擔保的行為以及賈躍亭、賈某芳履行承諾的披露存在虛假記載、重大遺漏的行為，對樂視網責令改正，給予警告，並處以60萬元罰款；對賈躍亭、楊麗杰給予警告，並分別處以30萬元罰款。賈躍亭作為樂視網實際控制人，指使從事上述相關信息披露違法行為，對其給予警告，並處以60萬元罰款，合計對賈躍亭罰款90萬元。

（二）對2016年樂視網非公開發行欺詐發行行為，對樂視網處以募集資金5%即2.4億元罰款；對賈躍亭、楊麗杰處以30萬元罰款。賈躍亭作為樂視網實際控制人，指使從事上述違法行為，對其處以2.4億元罰款，合計罰款2.403億元。

Faraday Future實體車：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【電動車】賈躍亭旗下FF美國上市籌78億元　吉利宣佈合作並參與上市投資（第三版）

【電動車】吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下FF、恒大未有參與融資談判 FF擬中國設廠

【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來　擬透過SPAC借殼美股上市　

【賈躍亭】樂視網終止上市 巔峰市值曾超千億元

記者：譚志偉

A股 集資 中國證監會

上一篇文章

【美團股價】中央加強監管團購業務 美團（03690）宜趁技術反彈減持?

下一篇文章

【快手股價】快手曾升逾半成　中金給予「跑贏行業」評級、潛在升幅逾3成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股市況】納指收市升1%　蘋果4月20日辦發布會、股價升2.4%（不斷更新）
【美股市況】納指收市升1%　蘋果4月20日辦發布會、股價升2.4%（不斷更新）