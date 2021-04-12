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樂視網十年造假數及欺詐發新股　賈躍亭樂視網各罰2.4億人幣

股市 19:49 2021/04/12

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樂視網十年造假數及欺詐發新股　賈躍亭樂視網各罰2.4億人幣

樂視網（退市）（300104）遭北京證監局合計罰款2.4億元（人民幣，下同），對賈躍亭罰款2.41億元，因公司2007年至2016年連續十年財務造假，以及欺詐發行行為。賈躍亭上周將Faraday Future與SPAC完成合併後，以股票代碼FFIE向美國證監會提交S4上市文件，預計上市交易流程在5月內完成。

北京證監局指出，（一）樂視網07至16年連續十年財務造假，致使2010年報送和披露的IPO申報材料、2010年至2016年年報存在虛假記載的行為，未依法披露關聯交易、對外擔保的行為以及賈躍亭、賈某芳履行承諾的披露存在虛假記載、重大遺漏的行為，對樂視網責令改正，給予警告，並處以60萬元罰款；對賈躍亭、楊麗杰給予警告，並分別處以30萬元罰款。賈躍亭作為樂視網實際控制人，指使從事上述相關信息披露違法行為，對其給予警告，並處以60萬元罰款，合計對賈躍亭罰款90萬元。

（二）對2016年樂視網非公開發行欺詐發行行為，對樂視網處以募集資金5%即2.4億元罰款；對賈躍亭、楊麗杰處以30萬元罰款。賈躍亭作為樂視網實際控制人，指使從事上述違法行為，對其處以2.4億元罰款，合計罰款2.403億元。

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記者：譚志偉

A股 集資 中國證監會

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