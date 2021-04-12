【新股IPO】騰訊小米京東數科有份投資 喜馬拉雅傳已秘密提交美國上市申請

外電報道，內地綫上音頻分享平台喜馬拉雅已秘密提交美國上市申請，最快今年第二季上市，集資5億至10億美元。據指，喜馬拉雅正與高盛及摩根士丹利合作，處理美國上市準備工作。

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其實早在2018年就有市場傳出，指喜馬拉雅就來港上市搭建VIE架構，隨後則再傳出公司計劃在香港或美國上市，不過均被公司否認。

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根據企業徵信平台數據顯示，喜馬拉雅在過去多輪融資曾引入騰訊(00700) 、春華資本、高盛、小米集團(01810) 、京東(09618)旗下京東數科、閱文集團(00772)等投資者。

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記者：張以正