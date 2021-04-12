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挪威2023頒發第一批許可證 開放海洋區域以進行深海採礦

環球政經 19:43 2021/04/12

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世界野生動物基金會、綠色和平組織在內等六個環境組織呼籲挪威停止開放海洋區域來進行深海採礦計劃。

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挪威政府在一月份啟動了開放區域的程序，在其延伸的陸棚上進行深海採礦，計劃最早在2023年頒發第一批許可證。環保人士還呼籲挪威在位於牙買加的聯合國機構國際海底管理局（ISA）反對國際海域的深海採礦。

【疫市揾工】社區疫苗接種中心登記員職位獲逾8,000份申請 平均約6人爭1個位：【下一頁

根據國際法，挪威不需要ISA對其深海採礦活動的許可，因為計劃開放的海洋區域於其延伸的陸棚上。負責製圖的挪威石油局表示，發現的礦床包括對電池技術、風力渦輪機和移動電話而言很重要的金屬以及礦物。

 

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責任編輯：梁翠麗

石油 綠色和平 聯合國 挪威 牙買加 基金

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