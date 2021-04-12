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【限聚令放寬】食肆有條件下可放寬　惟餐廳難料能否實行該些條件

商業 19:38 2021/04/12

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食肆在有條件下，將分三階段放寬相關措施。（）

特首林鄭月娥公布，計劃推出「來港易」，讓內地人到港。同時，將採取新策略進行社交距離措施，包括食肆在有條件下，將分三階段放寬相關措施。例如食肆所有員工須接種疫苗、所有顧客必須採用安心出行等，以將每枱人數上限和營業時間逐步增加。

酒樓「蓮香居」廣告宣傳部林先生直言，希望客流量提高，但實際上須面對不同問題。他舉例，不是不想所有顧客做安心出行，而是不是所有顧客都願意做。加上酒樓員工的平均年紀比較大，按目前情況而言長者接種疫苗後的風險比較高，接種疫苗與否須按同事意向。

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林又稱，隨着第四波疫情退卻，市民消費意欲明顯逐步強。尤以復活節生意額較好。但他坦言，復活節是一個特例。他稱，最近一周的生意較復活節前增長一成。

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不過，於尖沙咀和昂坪開店的日式料理店「松坂」，其負責人羅先生認為，放寬後加上推出「來港易」，對生意一定有正面影響。惟他強調，疫情爆發後變化太多，目前估計生意額是言之過早。他相信只要「做好本份」，顧客會知道，並願意光顧。

羅又稱，香港市民很守規矩，現時都多客人使用安心出行。只是新事物要習慣，習慣了一個模式便會使用。而餐廳的員工有意向接種疫苗。

【疫市營商】零售靠線上結合線下　把握後疫情機遇

記者：馬意文

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