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【自動駕駛】百度Apollo獲全國首個自動駕駛巴士示範運營許可

股市 06:29 2021/04/13

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百度宣佈，已在重慶永川獲得中國首個自動駕駛巴士示範運營許可，其後將可探索自動駕駛收費模式。

百度（美﹕BIDU，港﹕09888）今日（12日）晚上宣佈，百度旗下自動駕駛平台Apollo在重慶永川獲得中國首個自動駕駛巴士示範運營許可，其後將可探索自動駕駛收費模式。百度表示，未來Apollo將擴大自動駕駛、汽車智能化、智能交通三大業務研發，以全面推動自動駕駛技術應用。

百度美股折算收報208.09港元，較港收市價210元低0.9%。

百度指，是次百度在重慶永川獲得自動駕駛巴士示範運營許可後，重慶將成為全國首座啟動自動駕駛收費示範運營的城市，標誌著中國自動駕駛的重大突破。重慶市民可透過Apollo Go、百度地圖等流動應用程式進行預約，體驗自動駕駛巴士。

另外，百度在同日亦與重慶永川區智慧交通試點項目達成戰略合作，合作範圍從自動駕駛領域擴大至智慧交通範疇。百度表示，在合作項目中，項目建設將融入自動駕駛、大數據、人工智能等技術，雙方將探索可持續的商業合作模式，以便把重慶永川成為全國智慧交通產業標杆。

相關文章﹕

【新股IPO】百度Apollo中標四川首個智能駕駛示範項目　擬向成都市民提供無人駕駛交通服務

【無人駕駛】百度推出全球首個自動駕駛MaaS平台 Apollo無人車在廣州試運營

 

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編輯﹕賴奕羚

港股 自動駕駛 大數據 人工智能 美股 汽車 巴士

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