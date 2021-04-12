【樓市現象】 破頂成交再現　愉景新城兩房逼近800萬　就快連九成按揭都借不到

樓市持續向好，買家入市意欲無減，樓價也同時維持升幅，再有屋苑創造價新高。利嘉閣地產皇牌屋苑愉景新城分行經理陳敏生表示，荃灣愉景新城2座高層C室於日前成交，零議價以798萬元沽出，創屋苑兩房單位新高成交價紀錄。

成交單位實用面積約495方呎，屬兩房間隔，座向東南，望內園景。單位於近日零議價798萬元易手，實用面積呎價約16,121元，創下至今愉景新城兩房戶最高價位。

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據悉，原業主於2009年12月以約278萬元購入上述單位，持貨11年，帳面獲利約520萬元，物業升值約1.9倍。

陳敏生補充，愉景新城本月至今累錄約4宗二手成交個案，屋苑目前有約24個二手盤源提供，叫價由720萬元起，兩房戶平均呎價處約14,500元水平。

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