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【政府筍工】食物環境衞生署聘請助理小販管理主任　中英文DSE達2級起薪21,340元

商業 19:01 2021/04/12

分享：

食物環境衞生署聘請公務員，起薪21,340元的助理小販管理主任。（資料圖片）

公務員事務局網站上，定期有港府的職位空缺，包括公務員和非公務員的職位。食物環境衞生署聘請公務員，起薪21,340元的助理小販管理主任。並可於網上遞交申請，截至申請日期為4月23日。

入職條件只要申請人香港中學文憑考試（DSE）或香港中學會考中，考獲3科第2級／E級或以上成績。同時，語文能力方面則須在DSE或會考中，中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績。

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申請人需要通過一項有關的體能測驗，並須於獲聘時為香港特別行政區永久性居民，同時具備兩年工作經驗。獲取錄的申請人一般會按公務員試用條款，受聘三年。通過試用後，或將按當時適用的長期聘用條款聘用。【按此】可到申請網站。

【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元

職責：

a) 執行小販管理職務，包括作出拘捕、扣押和處置檢獲物品及小販擺賣工具、掃蕩小販、進行小販規管、重整及遷置工作、進行小販調查、出庭作供、擬備文件及記錄、在小販管理行動中督導一級工人、操作無線電器材，以及在分區／小販管理特遣隊控制中心、檢獲物品貯存室及小販處理中心值勤等；

(b) 在街市、小販市場及小販事務隊管轄的地方，防止出現非法擺賣及阻塞情況；

(c) 執行阻遏亂拋垃圾的職務，包括發出定額罰款通知書／表格1A；

(d) 執行與店鋪非法擴展營業範圍有關的職務；以及

(e) 執行訓練職務。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

[註：助理小販管理主任須遵守與工作有關的特別紀律守則、穿著制服、每周淨工作45小時（不包括用膳時間）、輪班當值及在正常辦公時間以外工作、在偏遠地區工作、接受與其職務有關的訓練，以及接受部門的調派和調職安排。]

責任編輯：馬意文

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