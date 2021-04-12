【港元定期存款】虛擬銀行港元3個月定存息加至0.8厘 打入高息榜3甲

▲ 匯立今天加3個月0.1厘至0.8厘，打入三甲列。

港元一個月拆息3連跌，但虛擬銀行此際作突擊，加港元定期存款息，另有中資行卻順勢減港元短存息率，兩行齊向3個月短期存款埋手。先說逆市加息，匯立（Welab Bank）今天（4月12日）上調3個月港元定存年息0.1厘，新息率報0.8厘；反觀，交銀香港微削此短存年息0.05厘、至險守0.6厘。專家預期，港滙偏弱且逼近7.78水平，料個別業界對保留頭寸轉趨審慎。綜觀4月開局至今，共有5間大小銀行减息，包括上周出手的中銀香港（02388）及滙豐（HSBC），華僑永亨、交銀香港，甚至連冷門的印度銀行ICICI亦減。相反，另有兩間中小行加息，除了匯立外，南商於上周調升一年港元定存息至0.7厘，在長息榜居首。

港銀3個月定存息率有幾高？可按下圖了解

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單以3個月期港元定存來看，匯立的0.8厘年息在虛擬銀行稱王，險勝港交所（00388）及騰訊（00700）持有的富融（Fusion Bank）旗下0.75厘，亦抛離小米（01810）屬下虛銀天星（Airstar Bank）的0.55厘。

計及傳統銀行的3個月港元定存息率，匯立的0.8厘年息亦膺3大高息王，僅次於工銀亞洲的3厘、以及富邦的1厘。

此外，反映銀行資金成本的3個月拆息乍現0.21厘，近10年低位。眼下無論是傳統銀行或虛擬銀行，不少是牌面上蝕本搶存。

美元定期存款息率，最高達5.55厘【下一頁】

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黄栢寧今早回應本報查詢指，料3個月拆息於第2季約為0.4厘，第3季及末季約為0.5厘。

至於一個月拆息3連挫，至0.11厘的逾3個月低位。上商研究部主管林俊泓表示，料1個月拆息介乎0.15厘至0.25厘上落。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪