  • 25°C
香港時間 : 2021412日 (一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令放寬】酒吧復業條件執行困難　業界：長期病患員工不能打疫苗怎辦？

商業 18:57 2021/04/12

分享：

酒吧符合條件下2周後可重開，但香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁坦言，實際執行會產生很多問題。（資料圖片）

酒吧業自去年底停業至今，政府今日宣布，酒吧符合條件下2周後可重開，包括所有員工跟顧客已經接種第一劑疫苗，並且採用安心出行。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁坦言，實際執行會產生很多問題，希望政府會聽業界意見再作適當調整。

【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？

【食肆換氣量】港府公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引　換氣量怎樣計算？（有表）

要求員工接種首劑疫苗方面，梁指出，有些員工有長期病患不適合打疫苗，是否不准他們上班，抑或有醫生紙證明可豁免？至於顧客方面，他直言，酒吧並非執法部門，難以核對疫苗接種紀錄是否屬於本人。

至於顧客入場須掃安心出行，他認為，一定會流失沒有安裝程式的客人，影響復業後的生意，但不敢估計損失金額。他批評，政府現時將接種疫苗和復業條件綑綁，但叫市民安裝安心出行及接種疫苗是政府的責任，並非酒吧業界的責任。

對於政府將為酒吧等提供新一期防疫抗疫基金資助，涉及4億元。他認為，按場地面積比例賠償較好，對大型酒吧公平一些，亦希望政府盡快發放資助。「有部分酒吧甚至未收到上一期的資助，正處於生死邊緣。」

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

記者：朱悅瀅

相關文章

【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
今日
【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
【食肆換氣量】食肆換氣量有新指引　小店偏好空氣凈化設備　需求大正排期等安裝
今日
【食肆換氣量】食肆換氣量有新指引　小店偏好空氣凈化設備　需求大正排期等安裝
【食肆換氣量】港府公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引　換氣量怎樣計算？（有表）
今日
【食肆換氣量】港府公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引　換氣量怎樣計算？（有表）
疫情 限聚令 酒吧 安心出行 疫苗 新冠肺炎疫情 防疫抗疫基金

上一篇文章

【政府荀工】食物環境衞生署聘請助理小販管理主任　中英文DSE達2級起薪21,340元

下一篇文章

【限聚令放寬】酒吧符條件可重開　業界：如何叫顧客接種疫苗？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元
【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元
【香港製造】駱駝牌「君立酒店」疫下入住率大跌　如何不靠Staycation救生意？（有片）
【香港製造】駱駝牌「君立酒店」疫下入住率大跌　如何不靠Staycation救生意？（有片）
【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？