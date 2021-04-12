【限聚令放寬】酒吧復業條件執行困難　業界：長期病患員工不能打疫苗怎辦？

▲ 酒吧符合條件下2周後可重開，但香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁坦言，實際執行會產生很多問題。（資料圖片）

酒吧業自去年底停業至今，政府今日宣布，酒吧符合條件下2周後可重開，包括所有員工跟顧客已經接種第一劑疫苗，並且採用安心出行。香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁坦言，實際執行會產生很多問題，希望政府會聽業界意見再作適當調整。

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要求員工接種首劑疫苗方面，梁指出，有些員工有長期病患不適合打疫苗，是否不准他們上班，抑或有醫生紙證明可豁免？至於顧客方面，他直言，酒吧並非執法部門，難以核對疫苗接種紀錄是否屬於本人。

至於顧客入場須掃安心出行，他認為，一定會流失沒有安裝程式的客人，影響復業後的生意，但不敢估計損失金額。他批評，政府現時將接種疫苗和復業條件綑綁，但叫市民安裝安心出行及接種疫苗是政府的責任，並非酒吧業界的責任。

對於政府將為酒吧等提供新一期防疫抗疫基金資助，涉及4億元。他認為，按場地面積比例賠償較好，對大型酒吧公平一些，亦希望政府盡快發放資助。「有部分酒吧甚至未收到上一期的資助，正處於生死邊緣。」

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記者：朱悅瀅