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【台灣有樂@iM網欄】騎單車走進宜蘭頭城鎮 感受懷舊的味道

名人薈萃 18:55 2021/04/12

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上一次去龜山島觀賞海豚的體驗，真的很棒。那種震撼與興奮，我一輩子都不會忘記。大家如果還沒有看過上一篇「向龜山島進發 尋鯨魚海豚蹤影」，可以去看看，感受一下追着上百條海豚的快樂。

但說真的，那天在船上兩三個小時，海面又有風浪，要在船上站穩及取得平衡，其實會消耗很多體力。所以當晚衝回酒店房間之後，就馬上洗澡準備休息。那次入住的蘭陽烏石港海景酒店，房間內的浴室除了設有浴缸之外，還有納米牛奶浴Spa設備。只要按下按鈕，牛奶浴馬上釋出。在酒店房間泡澡已經夠爽，而且還可以做Spa，真的是舒服到差點在浴缸睡著。而當天晚上，我也的確真的睡得非常香。

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隔天早上吃完早餐之後，我就跟酒店借了一台腳踏車，在酒店附近到處看看。酒店是在宜蘭頭城鎮，所以附近其實也有滿多景點的。我騎着腳踏車，先經過一個傳統市場，然後到達頭城老街。在老街上，當年的規劃以及一些建築物到今天仍然保留下來，所以走進頭城老街就有走進時光隧道的感覺，懷舊味十足。但可惜的是，我到達頭城老街的時間太早了，所以很多店舖都還沒有開門營業。不過這樣也好，可以騎著腳踏車慢慢在這條頭城老街上遊走。

離開頭城老街，我就繼續騎著我的腳踏車駛往頭城火車站。頭城火車站的外觀，應該也是保留當時的面貌吧。除了懷舊味道，更有著一股日本和風，有點像到了日本的鄉鎮。現在仍然不能去日本旅遊，就來頭城鎮這裏作「假出國旅遊」也不錯。

相關文章:【台灣有樂@iM網欄】向龜山島進發 尋鯨魚海豚影蹤

之後，我又再次騎著腳踏車往海邊出發。在去海邊的途中，我經過一座叫雷聖宮的宮廟。這座雷聖宮所供奉的神明叫田都元帥。田都元帥被稱為戲神，所以很多在台灣演藝圈工作的人，都會拜祭田都元帥以祈求演藝工作順利。既然剛好經過，好像是有某些安排似的，所以我當然進去參拜。

參拜完田都元帥之後，再騎腳踏車不到5分鐘，就到達了在海邊的大坑觀景台。雖然當天的天色不算非常好，但看著這一片大海，整個人都感到非常放鬆。心在想，如果能多出幾天是有多好。

相關文章:【台灣有樂@iM網欄】短遊宜蘭第二回 體驗人生第一次打獵之旅

騎了一個小時多的腳踏車，騎得我滿身大汗，所以趕緊回到酒店房間洗個澡，再利用最後時間，坐在陽台上的吊椅，一邊享受著宜蘭的寧靜，一邊思考著接下來在台灣發展和工作的事情。

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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