【大行點睇】瑞信料監管措施陸續有來 互聯網巨頭應自律

阿里巴巴（09988）天價罰款後，瑞信發表研究報告指，相信中央政府的目的是促進公平競爭及市場健康發展，並確保互聯網巨頭承擔一定程度的社會責任，而非限制企業增長發展，嚴重損害企業業務的可能不大，並預期日後將會有更多的互聯網公司受到調查。報告亦指，在監管壓力日益加大的情況下，互聯網巨頭應採取自律性措施。

該行料，隨著更多的監管行動出現，對大型互聯網公司而言，優勢市場地位將面臨更大的風險。行業首選為騰訊控股（00700），其後按順序為阿里巴巴（09988）、拼多多（美﹕PDD）、美團（03690）及京東集團（09618）。

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瑞信對內地監管行動持正面看法。該行指，互聯網巨頭一直在內地發展擔當重要角色，如阿里巴巴和騰訊帶動經濟數字化、京東和美團促進就業、拼多多針對低線城市的消費升級，而監管機構只希望提供一個鼓勵創新環境，以保持全球競爭力。

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記者﹕郭秀慧