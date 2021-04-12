  • 25°C
香港時間 : 2021412日 (一) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】瑞信料監管措施陸續有來 互聯網巨頭應自律

股樓投資 18:47 2021/04/12

分享：

阿里巴巴（09988）天價罰款後，瑞信發表研究報告指，相信中央政府的目的是促進公平競爭及市場健康發展，並確保互聯網巨頭承擔一定程度的社會責任，而非限制企業增長發展，嚴重損害企業業務的可能不大，並預期日後將會有更多的互聯網公司受到調查。報告亦指，在監管壓力日益加大的情況下，互聯網巨頭應採取自律性措施。

該行料，隨著更多的監管行動出現，對大型互聯網公司而言，優勢市場地位將面臨更大的風險。行業首選為騰訊控股（00700），其後按順序為阿里巴巴（09988）、拼多多（美﹕PDD）、美團（03690）及京東集團（09618）。

【第二季策略】交銀國際洪灝：第二季炒股不炒市　焦點仍在價值板塊（有片睇）【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

瑞信對內地監管行動持正面看法。該行指，互聯網巨頭一直在內地發展擔當重要角色，如阿里巴巴和騰訊帶動經濟數字化、京東和美團促進就業、拼多多針對低線城市的消費升級，而監管機構只希望提供一個鼓勵創新環境，以保持全球競爭力。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

大行報告 經濟 行業 騰訊控股（00700） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 板塊 阿里巴巴 騰訊

上一篇文章

【青姐話】有水照隊 冇水散水

下一篇文章

戴德梁行指今年首季本港整體寫字樓租金按年跌17.6% 料需最少兩年才可解決目前空置情況
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手