【新股IPO】嘀嗒出行香港上市申請失效　傳擬再度申請

▲ 消息人士透露，儘管嘀嗒出行上市未果，但公司將計劃重新向港交所提交申請。

內地網約車出行平台嘀嗒出行去年10月向港交所提交上市申請，惟其申請已於上周失效。內地媒體報道，消息人士透露，儘管嘀嗒出行上市未果，但公司將計劃重新向港交所提交申請。據報道指，港交所向嘀嗒出行詢問許多有關公司在運營城市的牌照問題。

嘀嗒出行曾於今年1月表示，擬考慮在香港上市，集資5億美元（約39億港元），並尋求在1月內通過聆訊，惟其後不了了之。

嘀嗒出行股東包括蔚來資本、IDG資本，蔚來（美：NIO）創辦人李斌為嘀嗒出行董事長。

據早前嘀嗒出行披露文件顯示，公司2017至2019年的收益分別為4890萬元、1.18億元及5.8億元，年複合年增長率為244%。2020上半年經調整虧損為1.5億元，相對2019年同期321萬元。

平台規模方面，截至2020年8月，整體註冊用戶突破1.8億；註冊車主數突破1900萬，認證通過車主超過1000萬；累計註冊出租車司機數量超過190萬，累計認證通過出租車司機超80萬。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章﹕

【新股IPO】網約車平台嘀嗒出行遞上市申請 主營順風車業務 市佔率逾66%

【新股IPO】嘀嗒出行尋求本月過聆訊 擬香港上市籌最多39億（第二版）

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚