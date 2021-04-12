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【新股IPO】嘀嗒出行香港上市申請失效　傳擬再度申請

新股IPO 18:45 2021/04/12

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消息人士透露，儘管嘀嗒出行上市未果，但公司將計劃重新向港交所提交申請。

內地網約車出行平台嘀嗒出行去年10月向港交所提交上市申請，惟其申請已於上周失效。內地媒體報道，消息人士透露，儘管嘀嗒出行上市未果，但公司將計劃重新向港交所提交申請。據報道指，港交所向嘀嗒出行詢問許多有關公司在運營城市的牌照問題。

嘀嗒出行曾於今年1月表示，擬考慮在香港上市，集資5億美元（約39億港元），並尋求在1月內通過聆訊，惟其後不了了之。

嘀嗒出行股東包括蔚來資本、IDG資本，蔚來（美：NIO）創辦人李斌為嘀嗒出行董事長。

據早前嘀嗒出行披露文件顯示，公司2017至2019年的收益分別為4890萬元、1.18億元及5.8億元，年複合年增長率為244%。2020上半年經調整虧損為1.5億元，相對2019年同期321萬元。

平台規模方面，截至2020年8月，整體註冊用戶突破1.8億；註冊車主數突破1900萬，認證通過車主超過1000萬；累計註冊出租車司機數量超過190萬，累計認證通過出租車司機超80萬。

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 司機 IPO 蔚來（美：NIO）

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