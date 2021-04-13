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【新股IPO】嘀嗒出行重新遞交上市申請 蔚來資本京東攜程為股東（第二版）

新股IPO 22:44 2021/04/13

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嘀嗒出行重新向港交所遞交上市申請。

內地網約車出行平台嘀嗒出行（Dida）去年10月向港交所提交上市申請，惟其申請於上周失效。根據聯交所資料，嘀嗒出行已重新遞交上市申請。早前有報道指，港交所向嘀嗒出行詢問許多有關公司在運營城市的牌照問題。

嘀嗒出行曾於今年1月表示，擬考慮在香港上市，集資5億美元（約39億港元），並尋求在1月內通過聆訊，惟其後不了了之。

根據嘀嗒出行新披露的招股資料，按2019年順風車搭乘次數計算，其經營中國最大的順風車平台，佔據66.5%的市場份額。截至去年底，嘀嗒出行在全國366個城市提供順風車平台，擁有約2070萬名註冊私家車主，包括約1080萬名認證私家車主（完成驗證後可通過嘀嗒平台提供順風車搭乘服務）。同時，嘀嗒在86個城市提供出租車網約服務。嘀嗒出行的註冊用戶總數為2.05億名。

業績方面，嘀嗒出行2018年至2020年的收益分別為1.18億、5.8億、7.9億元人民幣，按經調整利潤淨額計算，嘀嗒出行自2019年起已實現盈利，2019年、2020年的經調整利潤淨額分別為3.16億、3.43億元人民幣。

嘀嗒出行股東包括蔚來資本、IDG、京東 （09618） 、攜程 （新上市編號：09961） 等。蔚來（美：NIO）創辦人李斌為嘀嗒出行非執行董事。

（第二版更新用戶數、財務數據）

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【新股IPO】網約車平台嘀嗒出行遞上市申請　主營順風車業務　市佔率逾66%

【新股IPO】嘀嗒出行尋求本月過聆訊　擬香港上市籌最多39億（第二版）

 

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編輯﹕賴奕羚

港股 美股 司機 IPO 蔚來（美：NIO）

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