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西澳熱帶氣旋塞羅哈破壞力驚人 為幾十年來罕見天氣

環球政經 18:41 2021/04/12

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澳洲西岸熱帶氣旋塞羅哈（Seroja）摧毀了數間房屋，並在一夜間切斷上萬人的電力，然後在今日當地時間上午開始減弱至二級熱帶氣旋，朝著內陸的Dalwallinu，向東南方移動，風力達至每小時100 公里。

澳洲氣象局昨日（11日）將塞羅哈升為三級熱帶氣旋，昨晚約8時登陸在Kalbarri南部，中心風力達每小時170公里，沿海城市卡爾巴里大約7成建築物遭受到破壞。

【零售業推介】M&S請全職理貨員 一般倉務工作 月薪達1.6萬：【下一頁

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西澳緊急事務專員Darren Klemm表示，颱風中大約4成的損失是「重大」損失。

當地目前仍有31,500個家中停電，恢復電力供應可能需要幾天的時間。社交媒體和當地方傳媒的照片顯示，多處地方的電線、雜物、房屋屋頂和牆壁被剝落，西澳當局亦為無家可歸的市民開設了三個疏散中心。

 

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責任編輯：梁翠麗

天氣 電力 澳洲 颱風

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