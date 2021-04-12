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美國大公司CEO舊年賺更多 平均收入1370萬美元

環球社會熱點 18:40 2021/04/12

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環球經濟受新冠肺炎疫情影響，普遍行業行情一片慘淡。美國去年錄得自二戰結束以來，國民生產總值跌幅最大的一年。不過，對於美國頭300大的公司行政總裁而言，去年的新冠疫情反而令他們的收入有所增加，平均收入從前年的1280萬美元（約9984萬港元），增至去年的1370萬美元（約1.07億港元）。

全球首富貝索斯撐拜登 贊成加企業稅起基建 【下一頁】

294萬Facebook香港用戶資料外洩 全球5.3億用戶資料被公開 【下一頁】

根據美媒分析顯示，新冠肺炎對全美300大公司其實亦有影響，但多數作出相應調整，例如調整業績目標及修正薪酬架構。大部分行政總裁在疫情中亦有減薪，不過比起其他人所受的損害則是不值一提。加上去年股市一片向好，讓一眾行政總裁從股市中獲得不少補償。

研究機構MyLogIQ的數據顯示，322家大公司中有206位行政總裁去年獲得加薪，平均升幅為15%。部分公司即使在盈虧的情況下，行政總裁的收入反而水漲船高。挪威郵輪（Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.，美：NCLH）去年收益下跌近80%，但行政總裁Frank Del Rio的收入翻倍，年收3640萬美元。

在眾多大公司中，去年年收入最豐厚的是金融科技股雲端人力資源公司Paycom Software的行政總裁兼創辦人Chad Richison，連同特別股票獎勵下，一共賺取2.11億美元。亞馬遜創辦人貝索斯（Jef Bezos）﹑Facebook創辦人兼CEO朱克伯格（Mark Zuckerberg）及Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）等億萬富翁，去年收入仍然有增長。

責任編輯：吳漢培

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