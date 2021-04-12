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美國失常女自稱「哈利波特」 瘋狂駕駛撞死女法官

環球社會熱點 18:53 2021/04/12

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美國佛羅里達州早前一名女子瘋狂駕駛後，失控衝上行人路，導致一名聯邦法官死亡、一名6歲男童身受重傷，情況嚴重。該名女子事後不顧而去，警方經過一番追截後成功拘捕她，並控以多項罪名。在接受治療期間，女子清醒後失常襲擊醫護人員，並稱自己是「哈利波特」。

美國狠母刺死3名年幼子女 遇害者最細僅6個月大 【下一頁】

案件發生於上周五（9日），現年28歲的斯內普（Natasia Snape）當時在海旁正駕駛一輛紅色轎車，目擊者指車輛當時明顯不穩，隨後便失控衝上行人路，撞中75歲聯邦女法官福伊爾斯坦（Sandra Feuerstein），其後再撞倒一個正過馬路的6歲男童，隨即不顧而去。福伊爾斯坦其後於醫院證實不治，男童亦身受重傷，目前情況嚴重。

警方經過一番追截，最後斯內普在附近海灘失事撞車停下，似乎失去知覺。她清醒後於救護車接受治療期間，向醫護人員大吵大鬧及施以襲擊，更宣稱自己是「哈利波特」。當局調查後發現斯內普車內藏有不明藥品，相信是導致她出現不正常行為的原因。

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事件中不幸身亡的福伊爾斯坦於2003年獲前總統喬治布殊任命為聯邦法官後，一直在紐約市東區工作。福伊爾斯坦的母親亦是法官，二人是相信美國歷史上首對母女法官。

責任編輯：郭麗明

 

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