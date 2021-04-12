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鮑威爾：美國經濟正處轉折階段 預計經濟及職位快速增長

環球政經 19:27 2021/04/12

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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國正處於轉折階段，預料在未來數月經濟和職位創造將快速增長，但他也認為，經濟下行的風險依然存在，尤其是新冠疫情有機會再次反彈。

鮑威爾：聯儲局會繼續支持經濟 疫苗面世前景將更加光明 美國人渡過了困難時期 【下一頁

鮑威爾在美國哥倫比亞廣播公司節目專訪時表示，美國的經濟有望能加快復原，令就業市場慢慢轉好，但疫情反彈而引發經濟再度下行的危機卻不容忽視。因此他認為市民若能做好抗疫措施，例如保持社交距離、佩戴口罩等，這有助減低經濟下行的風險。

【過勞城市】全球工作生活平衡城市排名出爐 香港排第幾? 【下一頁

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被問到復甦經濟所面對的主要風險，鮑威爾指太快重啟經濟是主要風險之一。他亦指，2008年的金融危機再次出現的可能性非常低，認為現時的金融體系擁有充足資金，能承受重大衝擊。以歷史衡量標準來計算，部分資產價格上升，聯儲局無法預測資產泡沫，但能重視一旦出現泡沫爆破時金融體系的韌性。

鮑威爾在專訪中提及數碼貨幣的使用可能是好事，但當中牽涉不少較為複雜的問題，而聯儲局正努力研究數碼貨幣，但暫時尚未作出任何決定。

 

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責任編輯：羅浩濂

鮑威爾 美國聯儲局 經濟

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