【每日焦點】假冒PC版Clubhouse現身FB廣告　Clubhouse否認130萬用戶資料外洩

語音社交平台Clubhouse掀起語音社交熱潮，據外媒TechCrunch發現，日前由不法份子刻意散佈、偽冒Clubhouse電腦版程式的廣告在Facebook上現蹤。Facebook回覆外國媒體查詢時沒有透露有多少用戶曾經點擊該惡意程式廣告，僅表示在上周二至四期間，至少刊登了 9 個有問題廣告，而涉事的廣告現在已遭下架。

事實上，Clubhouse目前僅提供iOS版本，若留意到有聲稱為Android版、PC版Clubhouse的任何網頁或下載網址連結，亦須小心不要輕易點擊，以免誤裝惡意入侵的軟件。

小心假冒PC版Clubhouse！暗藏勒索病毒、Facebook下架惡意程式廣告

此外，日前有外電消息指語音社交媒體平台Clubhouse遭黑客入侵，導致全球逾130萬用戶資料外洩，被放在黑客論壇上公開下載。惟Clubhouse否認系統被入侵，並指未有資料外洩，而有關報道提到外洩的資料，是用戶在平台上的公開資料。

Clubhouse用戶又可如何檢查個人資料是否已遭外洩？以及可以採取甚麼應對減低潛在資安威脅？

【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩 點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）

責任編輯：張寶燕