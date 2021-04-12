【食肆換氣量】食肆換氣量有新指引　茶餐廳：４月底前達標時間倉猝

港府要求提供堂食的餐飲處所，需在４月底前換氣量或安裝空氣淨化設備，以達到新的要求，負責的工作小組今日（12日）公布「堂食餐飲處所換氣量及空氣淨化設備指引」。有茶餐廳認為，要在４月底前達標實在太倉猝。

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擁有元朗冰室、正記元朗茶餐廳等品牌的港南集團控股，其執行董事余裕民指，余裕民指，過程中遇到不少困難，包括市場上的空氣淨化設備供應不足，令產品售價上漲；承辦商工序費用亦變得參差，部份收費界乎4千至5千元，亦有超過１萬元，故需花更多時間「格價」。此外，當局３月底才公布達標的空氣淨化設備名單，然而較早前已物色的設備不在名單上，變相要花更多時間再尋覓相關產品，坦言要在４月底前達標實在太倉猝。他預估，每間店需額外花費２萬元成本以增添有關設備。

火鍋店冀港府可提供相應補貼

台式火鍋店寬巷子傳訊總監林柏希表示，火鍋店原本的換氣量頻率已高於一般餐廳，故實際上已符合最新之要求。不過，為配合港府新要求，近月亦特意找來承辦商去重新檢查通風設備，並獲取新的認可證書，約花費了７千至８千元。同時，為確保食客安心，也增設空氣清新機放置於店面。雖然有關的換氣量要求對其店舖實際影響不大，但他亦指，餐飲業生意大不如前，新措施或對小店帶來一定負擔，故期望當局可以提供相應的補貼。

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記者：蘇穎琪