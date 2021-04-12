【螞蟻集團整改】螞蟻集團再遭監管約談提五大整改、整體設金融控股公司 螞蟻：將認真落實

▲ 阿里巴巴旗下螞蟻集團再遭監管約談。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年11月初宣布擱置上市，業務面臨整改。人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融監管部門在4月12日再次約談螞蟻集團，人行副行長潘功勝在答記者問時表示，本次金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展。

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潘功勝表示，就整改措施與螞蟻集團進行了深入溝通，並督促螞蟻集團形成了全面可行的整改方案，主要包括五個方面：

1. 糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

2.打破信息壟斷，嚴格落實《征信業管理條例》要求，依法持牌經營個人征信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。

3. 螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

4. 嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高杠桿和風險傳染。

5.管控重要基金產品流動性風險，主動壓降余額寶余額。

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螞蟻集團回應表示，將在金融管理部門的指導下，認真落實整改有關工作，確保全面規範金融業務的經營和發展，同時全力保障業務連續性和服務質量，不斷提升對實體經濟、小微企業和消費者的服務水平。

螞蟻集團續指，將1）整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管；2）支付業務回歸支付本源，堅持小額便民、服務小微定位；3）申設個人征信公司，依法持牌、合法合規經營個人征信業務，加強個人信息保護，有效防範數據濫用；4）將「借唄」「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務；5）強化消費者權益保護，加強金融消費者適當性管理；6）完善公司治理，遵守公平競爭的法律規則，規範關聯交易，加強風險防控，營造公平競爭的市場環境，進一步增強社會責任建設等。

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編輯：陳健婷