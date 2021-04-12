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【螞蟻集團整改】螞蟻集團再遭監管約談 五大方面整改、整體須申設為金融控股公司

股市 18:18 2021/04/12

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阿里巴巴旗下螞蟻集團再遭監管約談。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年11月初宣布擱置上市，業務面臨整改。人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融監管部門在4月12日再次約談螞蟻集團，人行副行長潘功勝在答記者問時表示，本次金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團，主要是要求螞蟻集團必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性，對標監管要求和擬定的整改方案，深入有效整改，確保實現依法經營、守正創新、健康發展。

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潘功勝表示，就整改措施與螞蟻集團進行了深入溝通，並督促螞蟻集團形成了全面可行的整改方案，主要包括五個方面：

1. 糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

2.打破信息壟斷，嚴格落實《征信業管理條例》要求，依法持牌經營個人征信業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。

3. 螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

4. 嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高杠桿和風險傳染。

5.管控重要基金產品流動性風險，主動壓降余額寶余額。

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團據報大幅提高支付寶手續費 　傳為提高估值謀求上市

【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團估值傳大幅降至2000億美元 　縮水逾3分之1

編輯：陳健婷

 

港股 潘功勝 支付寶 中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 阿里巴巴－SW（09988）

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