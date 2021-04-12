【緬甸政變】軍方曾用手榴彈鎮壓 每具遺體收700元

自緬甸軍方2月政變以來，緬甸國內不斷有民眾上街抗議。軍方多次暴力鎮壓示威，至今已釀成多人死亡。有美國傳媒報道指，緬甸軍方在上周五（9日）的鎮壓中曾使用手榴彈。有緬甸機構表示，緬甸軍方開始要求在鎮壓過程中罹難死者家屬，需要繳費才能領回遺體。

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非政府組織政治犯援助協會（AAPP）表示，在上周五距離首都仰光90公里的勃固市（Bago）鎮壓，最少有82人被殺。AAPP指自從政變以來，已經有逾700人罹難。AAPP指緬甸軍方於上周五（9日）在勃固市的鎮壓中，曾使用突擊步槍、火箭榴彈以及手榴彈。緬甸軍方則指上周五曾被示威者伏擊，示威者以自制槍械﹑燃燒瓶﹑弓箭﹑自制盾牌及手榴彈攻擊正在清理路障的政府安全部隊。

AAPP表示，現時緬甸軍方開始改變策略。由警察、士兵和精英反叛亂部隊組成的軍政府安全部隊，開始有系統性地鎮壓未有武裝的和平示威者，至今已經拘捕了逾3,000人，逼使較為激進的社運人士躲藏起來。

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CNN引述拒絕透露姓名的目擊者報道指，自上周五的突襲後該區網絡被切斷，很多勃固市居民已經逃往附近村莊，安全部隊正在搜索附近地區。槍擊事件發生後，屍體堆積在停屍間。根據勃固大學（Bago University）學生會Facebook帖文表示，緬甸軍方於上周五開始向前來領取遺體的家屬，收取12萬緬元（約663港元）的費用。

責任編輯：李俊儀