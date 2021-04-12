【職場熱話】上洗手間被扣工資 在社交網站發文抱怨　事主最終竟被網民炮轟？

上班要去洗手間是非常平常的事，只要不太過分，一般公司也默不作聲。但近日有台灣網民在社交網站抱怨，公司扣了他上洗手間的時薪，問大家這樣是否合法。

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貼文一出，引起多方回應。原來仔細算一算，樓主平均每天要去兩小時的洗手間，令不少網民大嘆樓主還真厚顏無恥。不但不覺得自己有錯，還敢把事件公開於社交網站。更搞笑的是，有網民建議樓主在新公司應該要求把桌子放洗手間裏，直接在裏面工作算了。

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有人分析，在前線工作，做零售的人一天上十小時的班，上洗手間的時間也沒有比樓主的一半要多。更多網民指，樓主真的可以試着控告公司，他們會來看熱鬧的。

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其實公司已經對樓主十分仁慈，有過來人的網民分享自己只是每天去洗手間十分鐘都被叫去說教了，嚴重的就直接炒了。公司願意只是扣薪並不和學校說，樓主應該要謝天謝地了。

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責任編輯：張瑋婷