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【買樓理財】看好前景　押注屯門碼頭樓　投資者：買樓是穩健的財富增值方法

股樓投資 18:24 2021/04/12

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樓市持旺，近期屢見投資者到屯門入市，如屯門菁雋高層32室，實用面積132平方呎，早前獲投資者追價兼「硬啃」辣稅，以262萬元購入單位。中原吳偉國說，屯門悅湖山莊1座中層J室，實用面積484平方呎，兩房間隔，原叫價530萬元，終減價8萬元，於自由市場以522萬元成交，實用呎價10,785元。以上述單位成交價計，單位可申請最高九成按揭，首期52..2萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供18,563元，壓力測試下的最低每月入息要求則約44,458元。

投資故事

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【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶【下一頁

據了解，原業主於2010年9月於自由市場以136萬元買入單位，持貨近11年，現帳面賺386萬元，物業期內升值2.8倍。資料顯示，悅湖山莊位於屯門碼頭區，樓齡近30年，屋苑規模大，建有15座大廈，提供3,890個單位。屋苑以私人參建居屋設計，自設商場，附近有不少中小學，恍如一個小社區，生活配套完善。

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撰文 : 黃卓賢

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