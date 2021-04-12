  • 25°C
香港時間 : 2021412日 (一) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【股市熱話】打兩年工儲10萬元 想辭職全職炒股　網民：祝君好運

股樓投資 19:44 2021/04/12

分享：

最近港股表現不算太好，但股市每日升升跌跌，就如刺激的金錢遊戲，充滿吸引力。有網民在討論區發文，指打工２年儲了10萬元本金，考慮辭職投身全職炒股，想知道有沒有同道中人，結果惹來其他網友大力抨擊，指只得10萬元就想全職炒股，是不自量力。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

此帖一出，網民熱烈回應，絕大部份認為樓主想法太簡單，只得10萬元本金，就想全職炒股，相信過幾個月就要重新搵工。「有理想是不錯，得10萬每年要多少回報才夠生活費？股市專收自以為自己係叻仔的人」、「樓主準備10萬元，可能係用來交學費」、「勸你諗定下份工做乜比較實際，相信唔使好耐又要揾工，除非你無負擔唔使交租3餐唔使錢。」

【職場熱話】上洗手間被扣工資 在社交網站發文抱怨　事主最終竟被網民炮轟？【見下頁

也有網友以自身經歷勸喻樓主要三思：「師兄我曾經都有諗過炒股炒輪炒牛熊，我試過幾萬蚊本，每日執3、5千好開心，但一輸就無幾萬，都係準時較閙鐘起身返工實際啲。利申我仲有30萬蟹貨坐緊」。

其他網友回應：

大把人同你一樣，你見40歲仲係搵得萬一二，全副身家得萬幾兩萬元果啲咪係！你去跟佢地取下經。

個市旺時，十萬或者可以炒股賺到啲錢，全職就諗多咗。家陣咁嘅市況，真係祝君好運

大洗又裸辭，仲要得10萬，捱唔捱到一個月？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕李兆明

 

 

港股 辭職 全職

上一篇文章

【美股分析】企業硬件支出逐步提升　大摩推薦6隻硬件相關股份

下一篇文章

【新股IPO】騰訊小米京東數科有份投資 喜馬拉雅傳已秘密提交美國上市申請

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子