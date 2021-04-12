【股市熱話】打兩年工儲10萬元 想辭職全職炒股　網民：祝君好運

最近港股表現不算太好，但股市每日升升跌跌，就如刺激的金錢遊戲，充滿吸引力。有網民在討論區發文，指打工２年儲了10萬元本金，考慮辭職投身全職炒股，想知道有沒有同道中人，結果惹來其他網友大力抨擊，指只得10萬元就想全職炒股，是不自量力。

網民經歷：

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此帖一出，網民熱烈回應，絕大部份認為樓主想法太簡單，只得10萬元本金，就想全職炒股，相信過幾個月就要重新搵工。「有理想是不錯，得10萬每年要多少回報才夠生活費？股市專收自以為自己係叻仔的人」、「樓主準備10萬元，可能係用來交學費」、「勸你諗定下份工做乜比較實際，相信唔使好耐又要揾工，除非你無負擔唔使交租3餐唔使錢。」

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也有網友以自身經歷勸喻樓主要三思：「師兄我曾經都有諗過炒股炒輪炒牛熊，我試過幾萬蚊本，每日執3、5千好開心，但一輸就無幾萬，都係準時較閙鐘起身返工實際啲。利申我仲有30萬蟹貨坐緊」。

其他網友回應：

大把人同你一樣，你見40歲仲係搵得萬一二，全副身家得萬幾兩萬元果啲咪係！你去跟佢地取下經。

個市旺時，十萬或者可以炒股賺到啲錢，全職就諗多咗。家陣咁嘅市況，真係祝君好運

大洗又裸辭，仲要得10萬，捱唔捱到一個月？

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記者﹕李兆明