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【黃金股】金價持續走弱 大行下調金價預測 黃金股無運行？

股樓投資 18:03 2021/04/12

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自從金價於去年8月初飆升至每盎司 2,063.55美元，並創下歷史紀錄新高後，金價反覆回調，至今已由高位下跌約15%，近期金價在每盎司 1,685至1755美元俳徊，主要由於市場情緒轉變和美元反彈所致。

上周在資源股反彈下，黃金股跟升，但金價持續疲弱是不爭事實，黃金股今日（12日）為領跌板塊之一，跌幅最大的紫金礦業（02899）報9.62元，跌7.9%；中國黃金國際（02099）、招金礦業 （01818）及山東黃金（01787）分別跌6.5%、3.3%及4%。

瑞銀也看淡金價後市，較早前瑞銀財富管理發表研究報告指，在美國龐大財政刺激及美聯儲支持較少的情況下，預期美國債息將會進一步上升，因此下調今年6月底金價預測至每盎司1,650美元，明年3月底為每盎司1,600美元。

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記者﹕郭秀慧

大行報告 紫金礦業（02899） 山東黃金（01787） 中國黃金國際（02099） 黃金股 板塊 美國 金價 黃金 瑞銀

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