【通關在望?】研下月中旬推「來港易」 內地人士來港免檢

本地疫情放緩，政府計劃進一步放寬入境限制，行政長官林鄭月娥表示，正與內地當局商討，計劃「回港易」擴展至廣東以外地區；同時又稱內地其他地區同樣屬低風險，計劃在下月中令部分內地人「來港易」，入境毋須接受14日強制隔離。

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根據「回港易」計劃，現時香港居民只要取得核酸檢測陰性結果證明，從廣東省回港後可豁免14天強制檢疫。林鄭月娥表示，「來港易」與目前「回港易」安排相若，入境人士只需抵港前持有核酸檢測陰性報告。至於配額數量須看本港能力，如口岸的運作，每日可以處理多少抵港人士，就發放多少配額。

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林鄭月娥又稱，廣東省政府已同意完成疫苗接種的跨境貨車司機，其病毒檢測要求可由每日逐步放寬至每三日一檢。

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責任編輯：陳楚琨