【大行點睇】友邦首季營運數字理想 惟受疫情影響遭摩通降新業務價值預測

摩通發表研究報告指，友邦保險（01299）於5月公布首季營運數字，料新業務價值將有16%增長，年保費收入增15%，新業務利潤率為57%。友邦全日跌1.6%，收報96.2元，成交15.2億元。

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該行認為，雖然首季營運數字正面，但預計市場對此反應不大，因3月公布業績時亦有透露首兩個月表現，故相信內地業務擴張消息才能成為下一個催化劑。

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該行將今年對友邦的新業務價值預測由39億美元下調7%至36億美元，因料亞洲各地的產品利潤率復甦緩慢，而東盟國家業務則因為新一波疫情而受到影響。該行料全年新業務價值增長30%，年保費收入增長18%，新業務價值利潤率略改善至53%。

友邦大行目標價：

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