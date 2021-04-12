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【大行點睇】友邦首季營運數字理想 惟受疫情影響遭摩通降新業務價值預測

股樓投資 18:59 2021/04/12

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摩通發表研究報告指，友邦保險（01299）於5月公布首季營運數字，料新業務價值將有16%增長，年保費收入增15%，新業務利潤率為57%。友邦全日跌1.6%，收報96.2元，成交15.2億元。

【大行點睇】料芯片短缺將拖累手機零件出貨量 野村仍籲買3隻手機設備股  詳情請看[下一頁]

該行認為，雖然首季營運數字正面，但預計市場對此反應不大，因3月公布業績時亦有透露首兩個月表現，故相信內地業務擴張消息才能成為下一個催化劑。

【匯豐5】匯豐禁客戶買入比特幣概念股 日後或進一步禁相關交易  詳情請看[下一頁]

該行將今年對友邦的新業務價值預測由39億美元下調7%至36億美元，因料亞洲各地的產品利潤率復甦緩慢，而東盟國家業務則因為新一波疫情而受到影響。該行料全年新業務價值增長30%，年保費收入增長18%，新業務價值利潤率略改善至53%。

友邦大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 東盟 亞洲 疫情 新業務價值 友邦保險（01299）

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