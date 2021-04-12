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【疫市揾工】社區疫苗接種中心登記員職位獲逾8,000份申請 平均約6人爭1個位

理財智慧 18:58 2021/04/12

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早前政府向旅遊業提供約2,000個職位，為期5個月，分別在24間社區疫苗接種中心，負責管理運作和行政支援工作，開設1,600個登記員的職位名額，日薪為1,300元，並在今日(12日)中午截止報名，當局收到8,875份申請，平均約6人爭1個位。

【職場熱話】上洗手間被扣工資 在社交網站抱怨 被網民罵爆？：【下一頁

【職場熱話】遞信辭職後上司愛理不理 無安排工作交接問題 感心急如焚　網民：皇帝唔急太監急：【下一頁

此外，計劃亦提供不同職位，當中部分工種均要求申請人擁有至少2年在旅遊界別的工作經驗，包括旅行社、酒店、導遊領隊或駕駛旅遊巴士等；而在上星期已截止報名的主任和副主任職位，分別收到600份及近900份申請。

 

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責任編輯：潘曉豐

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