【疫市揾工】社區疫苗接種中心登記員職位獲逾8,000份申請 平均約6人爭1個位

早前政府向旅遊業提供約2,000個職位，為期5個月，分別在24間社區疫苗接種中心，負責管理運作和行政支援工作，開設1,600個登記員的職位名額，日薪為1,300元，並在今日(12日)中午截止報名，當局收到8,875份申請，平均約6人爭1個位。

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此外，計劃亦提供不同職位，當中部分工種均要求申請人擁有至少2年在旅遊界別的工作經驗，包括旅行社、酒店、導遊領隊或駕駛旅遊巴士等；而在上星期已截止報名的主任和副主任職位，分別收到600份及近900份申請。

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責任編輯：潘曉豐