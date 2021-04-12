【電子消費券】4電子支付工具助派5千元消費券　大小食店安裝意願各異

▲ 港府日前公布，已甄選4家支付工具營辦商，協助推行分期發放總額5000元的電子消費券。

港府日前公布，已甄選4家支付工具營辦商，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，協助推行分期發放總額5000元的電子消費券。有已安裝其中３款支付工具的茶餐廳指，考慮到成本及效益問題，不會安裝餘下的電子支付工具；但有大型餐廳指，會考慮加裝，冀提供多個消費選擇予客人。

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擁有元朗冰室、正記元朗茶餐廳等品牌的港南集團控股，其執行董事余裕民指， 旗下餐廳原本已安裝支付寶、八達通及WeChat Pay，因有關支付工具在港較普及。惟沒有計劃安裝Tap &Go，因該支付工具相對較少人使用，他又提到，商戶採用不少電子支付商均有提供優惠，只要商戶透過採用其電子支付工具交易達指定金額，則可領取優惠。故他認為，分散採用電子支付工具令可取優惠減少，也需支付額外租機費用，加上冰室以民生生意為主，相信即使增添安裝Tap &Go，對生意增幅未能帶來太大幫助。

台式火鍋店寬巷子已安裝支付寶、八達通及Tap &Go３款電子支付工具。其傳訊總監林柏希解釋，由於其餐廳消費額一般較高，故八達通未必是最適合的支付工具。但隨著是次的電子消費劵計劃，加上八達通機安裝費不貴，故亦會盡量配合政府措施，考慮加安裝以提供多個電子消費平台供客人選擇。他又指，仍需待當局公布詳情後才能制定營銷策略，冀當局可盡量減少限制，例如會否限制每期金額需指定用於零售或餐廳、會否要求客人只可於同一餐廳消費一次等。

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記者：蘇穎琪