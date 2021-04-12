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【零售寒冬】周大福上季零售值按年增1.5倍　港澳同店銷售僅回升31%

股市 18:10 2021/04/12

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周大福 （01929） 公布截至今年3月底止財季經營數據。周大福上季零售值按年增1.5倍，當中內地首季零售市場按年增1.7倍，佔比大增至90.3%，港澳及其他市場的零售值則按年增46.6%。周大福今日收報12.86元，跌1.7%。

同店銷售方面，內地市場按年增長1.4倍，當中珠寶鑲嵌／鉑金／K金首飾類產品銷售較去年同期增近8成；黃金首飾及產品銷售則增近1.6倍。

港澳市場方面，上季同店銷售按年增長31.2%，當中珠寶鑲嵌／鉑金／K金首飾類產品較去年同期增62.8%，黃金首飾及產品銷售則增7%。

集團表示，港澳零售市場需求仍然受壓，香港及澳門的同店銷售分別錄得17.9%及96.5%的增長。

截至3月底止，集團合共有4591個零售點，季內於中國內地淨開設150個零售點，並於關閉了一個位於台灣的HEARTS ON FIRE零售點。

相關文章：【零售寒冬】周大福上季零售值增長17% 　內地大增26%、港澳跌幅收窄

【限聚令放寬】泳池重開、戲院及主題公園人數上限放寬至75% 　周大福周生生破頂、餐飲股偏軟

記者：謝卓榮

 

港股 周大福 周大福（01929）

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