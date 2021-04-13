【異動股】周大福一度漲4.8%　上季零售值按年增1.5倍（第二版）

周大福（01929）昨日公布，截至今年3月底止財季經營數據。周大福上季零售值按年增1.5倍，當中內地首季零售市場按年增1.7倍，佔比大增至90.3%，港澳及其他市場的零售值則按年增46.6%。周大福今早股價上揚，高見13.48元漲4.8%，午後升幅逐步收窄，最新報13.14元，仍升約2.2%。

周大福上季同店銷售，內地市場按年增長1.4倍，當中珠寶鑲嵌／鉑金／K金首飾類產品銷售較去年同期增近8成；黃金首飾及產品銷售則增近1.6倍。

港澳市場方面，上季同店銷售按年增長31.2%，當中珠寶鑲嵌／鉑金／K金首飾類產品較去年同期增62.8%，黃金首飾及產品銷售則增7%。

集團表示，港澳零售市場需求仍然受壓，香港及澳門的同店銷售分別錄得17.9%及96.5%的增長。

截至3月底止，集團合共有4591個零售點，季內於中國內地淨開設150個零售點，並於關閉了一個位於台灣的HEARTS ON FIRE零售點。

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記者：謝卓榮